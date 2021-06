Biden elogia 'coragem' de atletas ao falarem de sua sexualidade

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou a "coragem" de duas personalidades do esporte americano, que tornaram pública sua sexualidade: uma, anunciando sua homossexualidade, e outra, sua identidade trans.

To Carl Nassib and Kumi Yokoyama – two prominent, inspiring athletes who came out this week: I’m so proud of your courage. Because of you, countless kids around the world are seeing themselves in a new light today.