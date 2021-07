Apple Watch salva vida de idoso de 78 anos após queda e desmaio nos EUA

AR Aline Rossi*

Um aparelho de pulso da marca Apple Watch salvou a vida de um idoso que passou mal, caiu e desmaiou em Summerfield, Carolina do Norte (EUA). Mike Yager, 78 anos, estava sozinho no momento do acidente, em 28 de junho. O relógio, ao detectar que o homem estava imóvel, enviou automaticamente uma mensagem de socorro aos bombeiros.

Em entrevista à Fox 8, Mike relata: “A primeira coisa que eu perguntei foi ‘como vocês sabiam como chegar aqui?’. Os bombeiros responderam: ‘seu relógio nos mandou uma mensagem’, e eu disse ‘O quê?!”

A mulher de Mike, Lori Yager, conta que viu a mensagem recebida pelos bombeiros: “Homem possivelmente inconsciente notificado por Apple Watch, com a localização”, explica. “Quando me mostraram aquilo, fiquei sem palavras, não sabia o que dizer”, afirma Lori.

Segundo a reportagem da Fox, a marca Apple informou que, quando o relógio está no pulso de alguém e detecta uma queda brusca, um alarme toca e a tela mostra opções de órgãos de emergência para que o usuário clique e peça ajuda. Se a pessoa não se mover em um minuto, o Apple Watch envia uma mensagem de socorro automática.

“Acho que o ponto-chave foi o relógio chamar ajuda com ele inconsciente, porque eu não conseguiria voltar para casa em algumas horas e quem sabe o que poderia ter acontecido quando eu chegasse?”, diz a esposa de Mike.

O idoso quebrou o nariz e teve alguns cortes e marcas da queda. Ele recomenda que pessoas mais velhas invistam na própria segurança: “É meio caro, mas acho que vale a pena se você tem mais de 65 anos, você definitivamente precisa fazer algo assim”.

O recurso funciona a partir do Apple Watch Series 4 e deve ser ativado nas configurações. A Apple também recomenda configurar contatos de emergência na ID médica, pois o relógio enviará uma mensagem para todos os listados após os serviços de emergência serem contatados.



