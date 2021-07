Estados Unidos doa meio milhão de vacinas anticovid-19 para Costa Rica

AF Agência France-Presse

(crédito: AIZAR RALDES / AFP)

A Costa Rica recebeu, na noite de terça-feira (13/7), uma doação do governo dos Estados Unidos de 500.000 doses da vacina anticovid-19 da Pfizer/Biontech - informaram as autoridades.

"O meio milhão de doses nos permitirá acelerar o processo de vacinação e proteger mais pessoas. Vem para nos dar um salto, um empurrão", comemorou o presidente Carlos Alvarado, no Aeroporto Internacional Juan Santamaría, aonde o carregamento chegou, às 21h locais (meia-noite no horário de Brasília), procedente de Miami.

Com este reforço, a Costa Rica conta com um total de 3,6 milhões de vacinas. Entre elas, estão as adquiridas pelo sistema Covax, todas da Pfizer/Biontech e da AstraZeneca.

Mais de 2,6 milhões de doses foram administradas até 12 de julho, segundo o Sistema Integrado de Vacinas (Siva), e 16% da população completou o esquema de vacinação de duas doses, informa dra. Leandra Abarca, da Vigilância Epidemiológica da Caixa Costa-Riquenha de Seguridade Social.

Com estas 500.000 doses, a previsão é imunizar 5% dos mais de cinco milhões de costa-riquenhos.

A partir desta sexta-feira (16/7), a campanha estará aberta para pessoas com idades entre 18 e 57 anos, sem fatores de risco.

Os Estados Unidos também doaram vacinas anticovid-19 para outros países latino-americanos, como Honduras, México, Peru, Argentina, Colômbia, Haiti, Equador e Brasil.