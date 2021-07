Blinken visitará a Índia em plena retirada dos EUA do Afeganistão

AF Agência France-Presse

(crédito: Mandel NGAN / AFP)

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visitará a Índia pela primeira vez, um país cada vez mais alinhado com Washington à medida que aumentam as preocupações com a escalada do Talibã no Afeganistão.

O Departamento de Estado informou que Blinken se encontrará com o primeiro-ministro Narendra Modi e seu ministro das Relações Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, na quarta-feira (28/7), em Nova Delhi, antes de fazer escala no Kuwait.

É a primeira visita de Blinken à Índia, que desde o final da década de 1990 se aproximou dos Estados Unidos, à medida que as duas maiores democracias do mundo passaram a compartilhar posições sobre o crescimento da China, o extremismo islâmico e outros desafios.

A Índia tem sido um dos apoiadores mais entusiastas do governo afegão, que assumiu o cargo com apoio internacional após a invasão dos Estados Unidos depois dos ataques de 11 de setembro de 2001.

O presidente Joe Biden ordenou que as tropas americanas deixassem o Afeganistão até o final de agosto, encerrando a guerra mais longa da história dos Estados Unidos, enquanto os insurgentes do Talibã avançavam rapidamente no terreno.