"Sereia" é vista durante enchente na Escócia; entenda

Enquanto observava os estragos de uma enchente, um morador se surpreendeu ao ver uma “sereia” nadando na rua inundada durante a tarde do último sábado (7/8). O caso ocorreu na cidade de Glasgow, na Escócia, que vem sofrendo com tempestades e chuvas fortes nos últimos dias.

O registro da cena foi feito por Gavin Millar, residente do bairro de Battlefield Gardens, no sul da cidade. O homem compartilhou as imagens nas redes sociais depois de ver a mulher fantasiada de sereia tentando nadar na água da enchente. Logo o caso ganhou repercussão, principalmente entre os moradores da região.

Eles a estão chamando de a "Sereia de Battlefield", disse uma usuária do Twitter. O guitarrista Connor MacLeod comentou que as pessoas são quem fazem a cidade de Glasgow. Outro homem afirmou que absolutamente ama o bairro escocês.

They're calling her the 'Battlefield Mermaid.' Only in Glasgow. #floods #glasgow #mermaid pic.twitter.com/v2ZZzWKam2

I absolutely love my neighbourhood of Battlefield.



Mermaid was out today in the flash floods. Hope those affected by the floods are ok.



Brilliant image by Gavin Millar#mermaidsandstuff #mermaids#flashflood #glasgow pic.twitter.com/BW9RmzG7sL