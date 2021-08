Movimento ambientalista Extinction Rebellion estende protestos em Londres

AF Agência France-Presse

(crédito: Tolga Akmen / AFP)

Milhares de militantes ambientalistas do grupo de desobediência civil Extinction Rebellion (XR) se manifestaram nesta segunda-feira (23/8) no centro de Londres para dar início a duas semanas de grandes protestos contra a mudança climática.

Sob a vigilância de uma grande mobilização policial, os manifestantes se reuniram na Trafalgar Square, no coração da capital britânica.

No início desta nova ação do XR, nomeada "Rebelião impossível", os militantes bloquearam as ruas que levam à praça e instalaram uma grande estrutura rosa com o lema "venha para a mesa".

"O que estão esperando? Que sua cidade alague, ou que sua rua fique bloqueada com escombros e carros?", disse o ramo britânico do Extinction Rebellion no Twitter.

"A #EmergênciaClimática está acontecendo agora e a rebelião pela vida está acontecendo agora", acrescentou.

O grupo, formado no Reino Unido em 2018, usa a desobediência civil para chamar a atenção para a inação de governos e grandes corporações sobre o aquecimento global.

Desde seus primeiros protestos em Londres, os ativistas paralisaram repetidamente partes da capital e outras cidades com suas manifestações coloridas.

Seus protestos se espalharam para muitos países.

Essas duas semanas de protestos ocorrem enquanto o governo britânico se prepara para receber, em novembro, a cúpula climática COP26 na cidade escocesa de Glasgow.