Situação em Cabul revive a dor entre os vietnamitas que fugiram de Saigon para os EUA

AF Agence France-Presse

(crédito: Samuel RUIZ / US MARINE CORPS / AFP)

As imagens de milhares de afegãos tentando deixar seu país enquanto o regime talibã assume as rédeas reviveram as memórias dolorosas de Phat Bui, que relembra o horror de sua fuga do Vietnã em 1975.



"Estamos de volta a Saigon", disse Phat Bui, que verifica as notícias sobre Cabul todos os dias. "Quando escapei do Vietnã, tinha cerca de 17 anos. Estava com medo, assim como meus pais. Saigon estava um caos. Então, posso entender isso [no Afeganistão]. Sei que eles estão com medo por suas vidas e seus futuro", disse ele à AFP.



Phat Bui, de 62 anos, fugiu de Saigon, agora cidade de Ho Chi Minh, pouco antes da retirada dos Estados Unidos em abril de 1975. Sua irmã trabalhava para a embaixada de Washington no sul do Vietnã e a família - pais e oito irmãos - deixou o país carregando apenas duas mudanças de roupas.



A fuga durou semanas. Eles voaram para uma pequena ilha onde permaneceram até que as forças nacionais assumiram o controle de Saigon. Depois de várias transferências de barco, chegaram a um campo de refugiados nos Estados Unidos.



Phat Bui reconstruiu sua vida com sua esposa, Mai Luong, no chamado Little Saigon, uma comunidade na área metropolitana de Los Angeles onde vivem quase 200.000 vietnamitas-americanos.



“Todos os dias recebo cerca de 500 e-mails comentando sobre o que está acontecendo no Afeganistão, falando sobre como o que eles veem reacende a dor e o sofrimento do Vietnã”, disse Bui, que preside a Federação Vietnã-Estados Unidos no sul da Califórnia.

"Abandonados"

As imagens do aeroporto de Cabul lotado por milhares de afegãos temerosos provocaram uma dor especial nos veteranos de guerra que, junto com os Estados Unidos, lutaram no sul do Vietnã contra as forças comunistas do norte, apoiadas pela China e a ex-União Soviética.



Cau Tsu, que lutou com as tropas derrotadas do sul, oferece uma recomendação aos afegãos: "Se vocês têm como sair, saiam. Se ficarem, boa sorte".



"Vivemos o mesmo caos há 46 anos. Eu estava no campo de batalha em 1975 e foi desesperador. Apenas tentei encontrar uma saída" do país, diz Tsu, de 70 anos.



"Nos sentimos abandonados", reflete Cau Tsu, emocionado enquanto narra seus últimos minutos de combate.



O veterano militar, que viu vários de seus colegas se suicidarem após a queda de Saigon nas mãos dos comunistas, tem certo ressentimento pela atitude de abandono por parte dos Estados Unidos. “Estávamos no campo de batalha e não sabíamos nada [sobre a retirada]”, diz.



Em Cabul, observa falhas no planejamento de retirada. “Não sei se o governo tinha um bom plano”, diz.



Os Estados Unidos informaram na terça-feira que contribuíram para a retirada de cerca de 70.700 pessoas do Afeganistão desde 14 de agosto, quando os talibãs assumiram o poder.



Embora nenhuma iniciativa tenha sido anunciada por enquanto, Cau Tsu não tem dúvidas de que a comunidade vietnamita oferecerá apoio aos necessitados.



© Agence France-Presse