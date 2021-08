Forças militares turcas abandonam o Afeganistão

AF Agence France-Presse

(crédito: Nicholas GUEVARA / US MARINE CORPS / AFP)

As forças militares turcas iniciaram sua retirada do Afeganistão, informou o ministério da Defesa, com o que aparentemente abandonam seus planos iniciais de proteger o aeroporto de Cabul.



"As Forças Armadas turcas voltam para a nossa pátria com o orgulho de terem cumprido a tarefa que lhes foi encomendada", disse o ministério em uma declaração.



A Turquia tinha mais de 500 soldados como parte do contingente da Otan no Afeganistão.



Ancara estava negociando tanto com os Estados Unidos quanto com os talibãs para exercer um papel de vigilância no aeroporto após a retirada das tropas americanas, prevista para a próxima terça-feira.



Mas a rápida conquista da capital afegã por parte dos talibãs abalou todos os planos.



"É importante que o Afeganistão se estabilize", disse o presidente turco Recep Tayyip Erdogan.



"A Turquia continuará em estreito diálogo com todas as partes no Afeganistão de acordo com este objetivo", acrescentou.



© Agence France-Presse