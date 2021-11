Após ameaças, criadores de HQ com Superman bissexual recebem proteção policial

RN Ronayre Nunes

O portal norte-americano TMZ, divulgou, nesta terça-feira (2/11), uma informação assustadora: os criadores da HQ Superman: son of Kal-El estão recebendo proteção especial da polícia dos Estados Unidos após se tornarem alvo de ameaças. Grupos são contra a retração do personagem da história em quadrinhos como bissexual.



Anunciada em outubro, a nova parte da história do filho do Super-Homem levantou tanta polêmica e ameaças, que ao Departamento de Polícia de Los Angeles, na Califórnia, passou a realizar rondas ostensivas nas proximidades da sede da editora DC Comics, em Burbank (uma cidade do condado de L.A.), assim como perto das casas de membros da equipe e dos criadores da HQ.

A publicação deixa claro que as ameaças não geraram nenhum tipo de ação concreta até o momento, mas que a polícia age por precaução.

No enredo do quadrinho, o filho do Super-Homem, Jonathan, terá um relacionamento com Jay Nakamura, um amigo e ativista hacker.

No Brasil

A polêmica sobre o quadrinho também anda em passos largos no Brasil. Após a divulgação do novo trabalho da DC, o jogador olímpico Maurício Souza postou conteúdos homofóbicos nas redes sociais contra a HQ. Como consequência, foi afastado do time Minas Tênis Clube, e ao mesmo tempo ganhou 1,7 milhão de seguidores no Instagram em menos de uma semana.