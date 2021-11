Sobe para nove o número de mortos em festival de música nos EUA

AF Agence France-Presse

(crédito: Getty Images via AFP)

Uma estudante de 22 anos encurralada no meio da multidão em uma correria no festival Astroworld, realizado no Texas, não resistiu aos ferimentos, anunciaram membros de sua família nesta quinta-feira (11), tornando-se a nona vítima fatal do evento musical.



Bharti Shahani ficou internada em um hospital na área metropolitana do Texas por quase uma semana.



"Quero meu bebê de volta", implorou sua mãe em lágrimas na frente dos repórteres.



Shahani assistia ao show do rapper americano Travis Scott, quando uma terrível avalanche humana deixou outras oito pessoas mortas e centenas de feridos.



"Uma pessoa caiu e as outras seguiram como dominós", contou ao canal de TV local ABC13 Mohit Bellani, primo da jovem que morreu nesta quinta-feira, que a acompanhava no festival.



"Havia corpos empilhados, nós lutamos para chegar à superfície e respirar para nos mantermos vivos", disse ele.



Um menino de 9 anos, Ezra Blount, está entre a vida e a morte.



Já foram apresentadas dezenas de denúncias contra os organizadores do show. O principal acusado é o rapper Travis Scott, organizador central do evento e presente no palco no momento da tragédia.