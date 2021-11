Cachorro tem pescoço tão grande que é comparado a girafa

CB Correio Braziliense

Cachorro Brodie que tem um pescoço gigante - (crédito: Reprodução)

Brodie, um cachorro da raça Azawakh foi resgatado por Louisa Crook ainda filhote, após ser atropelado por um carro. Ele teve que amputar uma perna e um ombro após o acidente.

A raça já possui como característica um pescoço extremamente longo e a amputação fez Brodie parecer ainda mais alongado. “Brodie é absolutamente o cachorro mais lindo que eu acho que vou colocar nos olhos. Eu sou um fã de sighthound e os Azawakhs são uma das minhas raças favoritas”, disse Louisa ao PetéPop.



“Mesmo no estado em que Brodie estava quando o vi pela primeira vez – incapaz de andar e com tanta dor – ele ainda me tirou o fôlego. Eu nunca tinha visto um Azawakh antes, pois eles não são uma raça comum.” acrescenta Louisa, “Ele tem um pescoço muito longo, mas parece ridiculamente longo sob certos ângulos porque a falta do ombro o torna mais magro na base do pescoço.”



Por ter uma aparência tão única, Luísa disse que as pessoas continuam se surpreendendo: “As pessoas sempre perguntam o que ele é quando o veem. Poucas pessoas conhecem a raça. E então, claro, o que aconteceu com ele que o fez perder uma perna. Principalmente, as pessoas amam suas sardas.”



“Brodie é o cachorro que procuro quando preciso parar de sentir pena de mim mesma. Ele passou por tudo como se fosse nada e com um sorriso no rosto”.