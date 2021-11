Bárbara Evans responde crítica sobre mudanças no corpo durante gravidez

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A modelo Bárbara Evans segue aproveitando e compartilhando alguns momentos de sua primeira gravidez. Aguardando uma menina, fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro, a vencedora de A Fazenda 6 usou as redes sociais para rebater uma crítica sobre seu corpo.

Nesta quarta-feira (24/11), através do Stories do Instagram, Bárbara respondeu a uma mensagem dizendo que ela está engordando demais para uma gravidez.

"Você está engordando muito por mês, isso não é bom", criticou uma seguidora. "Estou curtindo e me permitindo. A saúde está 100%. Estou hoje com 72kg, tenho 1,68m de altura", rebateu Evans, segura de si.

Resposta de Bárbara Evans (foto: Reprodução/Instagram)

A criança de Bárbara e Gustavo se chamará Ayla, fruto de uma fertilização in vitro. No processo, a modelo engravidou de gêmeos, mas um dos bebês não resistiu. O chá de revelação aconteceu no final de outubro, em uma live assistida por mais de 50 mil pessoas no Instagram.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Barbara Evans C.A.Theodoro (@barbaraevans22)