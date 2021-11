Banda da cantora Marília Mendonça é contratada por sertanejos

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Músicos que integram a banda de Marília Mendonça (1995-2021) estão sendo contratados por amigos e pelo irmão da cantora, que morreu em um acidente de avião em 5 de novembro.



As duplas Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa e Dom Vittor e Gustavo contrataram os artistas.

"Estão sendo feitos alguns ajustes englobando as equipes", informou a assessoria de imprensa de Marília ao jornal Extra . As cantoras gêmeas, Henrique e Juliano eram amigos de longa data da artista. João Gustavo, da dupla com Dom Vittor, é irmão da sertaneja.

Os artistas estão fazendo a mesma atitude que Marília Mendonça havia tido após a morte de Cristiano Araújo (1986-2015), que não sobreviveu a um acidente de carro.

A dona do hit Infiel dividia com Araújo o mesmo escritório artístico responsável por suas carreiras. Após a tragédia, ela decidiu contratar boa parte da equipe do artista, incluindo Henrique Bahia , o produtor que morreu junto com junto com ela na queda do avião em Caratinga, Minas Gerais.