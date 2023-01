Sexta-feira, 13: coincidência ou não, diversas tragédias já ocorreram na data

CB Correio Braziliense

Considerado um dia de azar no mundo todo, a sexta-feira 13 já foi inspiração para muitos mitos e filmes de terror — mas também já foi marcada por tragédias reais.

O Correio separou seis tragédias históricas que ocorreram em uma sexta-feira 13 ao longo da história.

Veja:

Incêndio do Palácio de Buckingham em Londres

Em 13 de setembro de 1940, durante Segunda Guerra Mundial, o exército alemão lançou cinco bombas contra o Palácio de Buckingham, destruindo algumas alas do prédio, incluindo a capela. A família real estava na residência no momento do ataque, mas ninguém ficou ferido.

Naufrágio do cruzeiro Costa Concordia na Itália

Em 13 de janeiro de 2012, um dos maiores navios de cruzeiro da época, o Costa Concordia, sofreu um naufrágio na costa da Toscana, na Itália, causando a morte de 32 tripulantes, tornando-se o maior navio de passageiros já destruído, com quase o dobro da quantidade de pessoas a bordo do que no Titanic. O comandante Frascesco Schettino foi condenado por homicídio culposo em 2015, por imprudência. Ele foi o primeiro a abondar a embarcação.

(FILES) In this file photo taken on January 16, 2012 an ecologic rescue boat patrols near the Costa Concordia cruiseship off the harbor of the Tuscan island of Giglio after it ran aground and keeled over off the Isola del Giglio after hitting underwater rocks on January 13. January 13, 2022 marks the tenth anniversary of the Costa Concordia shipwreck that killed 32. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) Caption (foto: ANDREAS SOLARO)

Duas catástrofes aéreas no mesmo dia

Em 13 de outubro de 1972, dois acidentes aéreos deixaram dezenas de mortos. Uma das tragédias aéreas mais famosas da história, que chegou a virar livro e filme, foi a de uma aeronave que transportava uma equipe uruguaia de rugby para o Chile que caiu nos Andes. O caso ficou muito conhecido porque alguns dos sobreviventes tiveram de comer carne dos amigos mortos para continuarem vivos. 29 pessoas morreram e 16 conseguiram sair com vida.

Restos de avião após acidente nos Andes (foto: BoomerKC, Public domain, via Wikimedia Commons)

No mesmo dia, o avião russo Aeroflot-217, que ia de Paris a Moscou, caiu devido ao mau tempo ao tentar fazer um pouso, matando 174 pessoas.

Ciclone em Bangladesh

Em 13 de novembro de 1970, o ciclone Bhola atingiu Bangladesh, gerando um tsunami que matou cerca de 500 mil pessoas e deixou 90% do gado e da agricultura destruídos. A tragédia natural causou fome em grande escala durante um longo período.

Incêndio florestal na Austrália

Em 13 de janeiro de 1939 começou o pior incêndio florestal da história da Austrália. A tragédia deixou 20 mil quilômetros de terra queimados, 700 casas incendiadas e 71 pessoas mortas.

Ataque terrorista na França

Em 13 de novembro de 2015, uma série de ataques terroristas em Paris e Saint-Denis deixaram 137 pessoas mortas e outras 415 feridas. Foram fuzilamentos em massa, atentados suicidas, explosões e uso de reféns praticados pelo Estado Islâmico.

