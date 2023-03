Número de mortos após passagem de tornado nos EUA sobe para 26

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP)

Ao menos 26 pessoas morreram na noite desta sexta-feira (24/3) vítimas de violentas tempestades e pelo menos um tornado que atingiram o estado do Mississippi, no sul dos Estados Unidos.

Segundo a Agência de Gestão de Emergência do Estado (Mema), pelo menos quatro pessoas permanecem desaparecidas e dezenas ficaram feridas. Milhares de casas no Mississippi, Alabama e Tennessee ficaram sem energia.

"Pelo menos 23 habitantes do Mississippi morreram por tornados violentos ontem à noite. Sabemos que muitos mais estão feridos. Equipes de busca e resgate continuam ativas", disse o governador do Mississippi, Tate Reeves, no Twitter.

"A perda será sentida nestas cidades para sempre. Por favor, ore para que a mão de Deus esteja com todos aqueles que perderam familiares e amigos", completou.

No Twitter da Mema, a agência informou que as operações de busca e resgate estão em andamento nos condados de Sharkey e Humphreys, cerca de 110 quilômetros ao norte de Jackson, a capital do estado.

"Minha cidade se foi. O que encontramos é a devastação ao nosso redor", disse o prefeito de Rolling Fork, Eldridge Walker, no condado de Sharkey, à WJTV.

Em entrevista à WAPT, a moradora Shanta Howard afirmou que as pessoas tiveram que ajudar a remover os mortos dos escombros das casas.

A empresária Tracy Harden, dona do Chuck's Dairy Bar em Rolling Fork, afirmou, em entrevistada à CNN, que todos foram pegos de surpresa. "Foi como se não tivéssemos sido avisados. Não sabíamos o que estava acontecendo", disse.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta neste sábado (25/3) informando que "os riscos persistirão mesmo depois que as tempestades passarem".

A porta-voz do Mema, Malary White, afirmou ainda não ser possível fazer a avaliação dos danos. "Quanto aos números oficiais de danos, não os teremos até amanhã", disse.

*Com informações da AFP

