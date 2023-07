Marinheiro e cão são resgatados após passarem dois meses à deriva no mar

CB Correio Braziliense

Marinheiro australiano é encontrado após 2 meses à deriva no mar. - (crédito: Rerpodução 9News )

Tim Shaddock, um marinheiro australiano de 51 anos, e a cadelinha de estimação Bella foram encontrados encalhados no Oceano Pacífico depois do barco deles ter sido danificado por uma tempestade. O velejador sobreviveu ao menos dois meses comendo peixe cru e bebendo água da chuva. Segundo informações das equipes de resgate, os dois foram encontrados em condição de saúde “estável e bem”.

O incidente ocorreu semanas depois do marinheiro viajar do México rumo à Polinésia Francesa, em abril. Poucas semanas depois, a embarcação foi danificada por uma tempestade, impedindo o uso do motor. A salvação veio cerca de dois meses depois, quando um helicóptero que acompanhava uma traineira de atum avistou o barco à deriva.

Quando Shaddock foi encontrado, ele parecia estar saudável e de bom humor — considerando todas as coisas que tinha vivido. "Passei por uma provação muito difícil no mar", disse ele ao 9News."Só estou precisando de descanso e boa comida porque estou sozinho no mar há muito tempo. Fora isso, estou muito bem de saúde”, complementou.

O especialista e professor em sobrevivência no oceano Mike Tipton diz que a sorte foi apenas uma parte da incrível história da dupla. "É uma combinação de sorte e habilidade", disse ele ao Weekend Today. "E também sabendo, por exemplo, como Tim sabia, que durante o calor do dia você precisa se proteger porque a última coisa que você quer quando está em perigo de ficar desidratado é suar."

