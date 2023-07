"Peixe-pênis": milhões são encontrados em praia da Argentina

AV André Vinícius Pereira*

O "Peixe pênis" apareceu em uma praia da Patagônia e surpreendeu os habitantes - (crédito: Reprodu??o/Kate Montana/iNaturalist Creative Commons/Redes Sociais)

Um fenômeno levou milhões de vermes marinhos, conhecidos como "peixes-pênis", às praias da região de Murtillar, na cidade de Rio Grande, Argentina, na semana passada. A suspeita é de que os bichos, que costumam se enterrar na areia, tenham aparecido na costa por causa das tempestades que deixaram o mar agitado, segundo o portal Del Fuego Noticias.



Pescadores usaram as redes sociais para relatar a aparição e mostrar a grande quantidade dos vermes na costa argentina. Conhecido formalmente como Urechis unicinctus, o "peixe-pênis" tem parentesco com nematoides, como as lombrigas; além de artrópodes, como os insetos e aracnídeos, e servem de alimento para peixes, tubarões e lontras. Muito utilizados também como iscas para a pesca.



V?rios 'peixes p?nis' apareceram na costa argentina (foto: Reprodu??o/La Gaceta Truncadense)

Fosseis mostram que essas criaturas existem há mais de 300 milhões de anos. Um único Urechis unicinctus pode viver até 25 anos e a espécie pode chegar a 30 centímetros. Vale destacar que, em algumas partes do continente asiático, como na Coreia do Sul e na China, eles costumam ser consumidos crus e são muito procurados.



Muitos desses vermes também já foram encontrados em uma praia na Califórnia, em 2019, e grupos menores foram vistos historicamente nas costas argentinas. Os vermes se alimentam de detritos orgânicos que ficam depositados no fundo do mar e não oferecem perigo para os humanos.



Devido ao formato cilíndrico semelhante ao pênis, alguns acreditam que a carne dele contenha propriedades afrodisíacas. No entanto, a crença não possui evidência científica.







*Estagiário sob supervisão de Lorena Pacheco