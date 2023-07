Queda de avião na Colômbia deixa seis mortos, entre eles, cinco políticos

AF Agence France-Presse

Um pequeno avião caiu em uma fazenda no departamento de Boyaca deixando seis mortos, incluindo cinco políticos - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Cinco integrantes do partido direitista Centro Democrático e o piloto do avião em que estavam morreram nesta quarta-feira (19), após a queda da aeronave, informaram várias autoridades.

O incidente ocorreu no município de San Luis de Gaceno, no departamento de Boyacá (centro), de acordo com a Aeronáutica Civil, que investiga as causas do acidente.

"A maior tragédia enluta o Centro Democrático", publicou o partido no Twitter, lamentando a morte de cinco de seus membros, entre eles, a ex-senadora Nohora Tovar, o deputado do departamento de Meta Dimas Barrero e o vereador da cidade de Villavicencio Oscar Rodríguez. O candidato a governador de Meta, Eliodoro Álvarez, também morreu no acidente.

O avião saiu de Boyocá com destino a Bogotá, onde os políticos iriam participar de uma cúpula do Centro Democrático, segundo informações da mídia local.

O presidente colombiano, Gustavo Petro, enviou via Twitter suas "pêsames às famílias desses líderes políticos".

De acordo com o prefeito de San Luis de Gaceno, Juan Buitrago, foi possível ouvir uma "explosão muito alta" após o acidente, disse à W Radio. No entanto, as chuvas no local dificultam o resgate dos corpos.

