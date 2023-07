"Peixe do juízo final" é filmado por mergulhadores e vídeo viraliza

YR Yasmin Rajab

Peixe gigante é filmado na costa do Taiwan - (crédito: Reprodução/Twitter/@brasil_alem)

Um misto de curiosidade e medo. Mergulhadores se depararam com um peixe gigante perto do distrito de Ruifang, em New Taipei, na costa de Taiwan. O momento foi filmado e o vídeo viralizou nas redes sociais, deixando os usuários intrigados sobre a origem do animal.

A rara criatura se trata do peixe-remo, apelidada de "peixe do juízo final". Os internautas citaram lendas que afirmam que a presença do animal indica que algum desastre natural irá acontecer. Apesar das especulações, não existem comprovações científicas a respeito das histórias.



A espécie possui uma aparência diferente dos peixes comuns. Além de ser "gigante", o peixe-remo chama a atenção pelo formato parecido com uma serpente e os olhos grandes, além dos diversos buracos espalhados pelo corpo.