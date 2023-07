Ei, barbie!? Homem flagra golfinho rosa durante pesca nos EUA; confira

FA Francisco Artur

O pescador Thurman Gustin flagrou o golfinho, no Golfo do México, nos Estado Unidos - (crédito: Reprodução/Facebook @Thurman Gustin)

No clima e na cor do filme Barbie, o pescador identificado como Thurman Gustin flagrou um golfinho rosa no mar dos Estados Unidos, no Golfo do México, na Luisiana. Apesar de o momento ter sido gravado no dia 12 de julho, as imagens viralizaram nesta quinta-feira (20/7), dia de lançamento do longa que conta a história da boneca.

Confira o momento filmado por Thurman Gustin:

A cor do golfinho chama a atenção dos admiradores da Barbie que, na expectativa da estreia do filme, têm adotado e postado fotos e vídeos com roupas e acessórios na cor rosa. Nas redes sociais, esse hábito ganhou o nome de “barbiecore”.

Sobre o momento, o pescador, em entrevista ao portal USA Today, disse não acreditar no que viu e que por isso, sacou a câmera para filmar. Segundo ele, havia dois golfinhos com a coloração diferente, um maior e outro menor.

“Tive muita sorte porque avistar algo assim é extremamente raro. As pessoas passam a vida toda sem ter visto algo assim”, falou o pescador.

Boto-cor-de-rosa

O golfinho flagrado por Thurman Gustin é comum no Brasil, mas nadando em água doce. Esse golfinho é chamado de boto-cor-de-rosa e vive nas profundezas dos rios Amazonas e Solimões, ambos nas região Amazônica.

Na biologia, não há diferença entre o golfinho rosa e o boto. Convencionou-se, no entanto, nomear como golfinhos àqueles que vivem no mar e botos os que vivem no rio, mas os dois nomes são usados para falar da mesma espécie.