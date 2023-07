Colapso de teto de ginásio deixa ao menos 11 mortos na China

AF Agence France-Presse

Equipes de resgate trabalham em um ginásio de escola depois que o telhado do prédio desabou em Qiqihar, na província de Heilongjiang, no nordeste da China, no início de 24 de julho de 2023. - (crédito: Reprodução/ CNS / AFP)

Onze pessoas morreram e uma permanece bloqueada depois que o teto de um ginásio desabou no nordeste da China, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira(24).

O ginásio fica em uma escola de ensino médio em Qiqihar, na província de Heilongjiang. O incidente ocorreu pouco depois das 15h horas locais (04h em Brasília) de domingo, informou a agência de notícias Xinhua.

"Um total de 11 pessoas morreram no acidente", informou a CCTV. Dezenove pessoas estavam no ginásio no momento do acidente, segundo o jornal local Heilongjiang Daily. Quatro fugiram e quatro sobreviveram após serem retiradas dos escombros.

Imagens da CCTV mostraram o telhado completamente caído sobre o ginásio e equipes de resgate vasculhando os escombros.

A operação de busca e resgate envolveu cerca de 160 bombeiros e 39 caminhões e já foi concluída, informou a CCTV.

Uma investigação inicial sobre o colapso descobriu que os construtores colocaram perlita, um tipo de vidro vulcânico, no telhado, disse a Xinhua.

As fortes chuvas fizeram com que a perlita se expandisse, causando o colapso da estrutura, acrescentou.

"Os responsáveis pela construtora estão sob custódia da polícia", informou a agência de notícias estatal.

Acidentes industriais são comuns na China devido a padrões de segurança negligentes e supervisão deficiente. Um dos piores acidentes desse tipo ocorreu em 2015 em Tianjin, onde uma gigantesca explosão em um depósito de produtos químicos matou pelo menos 165 pessoas.