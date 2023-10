Pedido de namoro de policial a adolescente viraliza e revolta web

Uma surpresa feita por um policial do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar de Toritama, agreste de Pernambuco, repercutiu negativamente nas redes sociais entre este sábado e domingo (7 e 8/10). Nas imagens, o homem aparece, fardado, na frente de um colégio do ensino fundamental e faz um pedido de compromisso a uma adolescente.

No vídeo, não é possível ouvir se o pedido é de namoro ou casamento. O policial, com um buquê em mãos, surpreende a namorada e se ajoelha. Ele dá, então, uma caixa que tem duas alianças e ela aceita.

No uniforme que a menina usa é possível ler a frase “concluintes do 9º ano”. A série é a última do ensino fundamental.

A menina aceita e beija o policial, além de trocar alianças. É possível ver que outros policiais estão presentes e filmam o momento.

Nas redes sociais, o pedido repercutiu negativamente. A maior reclamação é a diferença de idade, mesmo sem a confirmação de quantos anos tem a adolescente. “Eu assisti pensando que era um pai que não via a filha a muito tempo.”, diz um usuário.

“Rapaz, isso tá certo?”, pergunta outro. “Esse cara precisa ser PRESO PRA ONTEM. Que bagulho absurdo isso daqui.”, diz outro homem. “Pediu em casamento com 15, provavelmente se relacionava com ela bem antes disso. Tá tudo errado pqp”, acrescentou outro.

No Brasil, é considerado crime o envolvimento sexual ou ato libidinoso praticado por adulto com criança ou adolescente menor de 14 anos.

Ao Correio, a assessoria de imprensa da Polícia Militar declarou que “o referido vídeo é verdadeiro. O comandante do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), o qual o policial militar é lotado, abriu um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a fim de apurar as circunstâncias do fato".