Universo paralello: rave atacada pelo Hamas em Israel foi criada no Brasil

O festival de música eletrônica Universo Paralello, de origem brasileira, foi um dos principais alvos da invasão do Hamas contra Israel no sábado (7/10). Pai dos DJs Alok e Bhaskar, Juarez Petrillo, conhecido por DJ Swarup foi o criador do evento. A edição deste ano da festa foi interrompida durante o ataque. Segundo autoridades israelenses, 260 corpos foram achados no local.

A festa estava sendo realizada em um deserto a menos de 20 km da Faixa de Gaza. De acordo com o Itamaraty, pelo menos três brasileiros que estavam no local estão desaparecidos.



Por meio do Instagram, o festival publicou uma nota lamentando o ataque em Israel. “Estamos profundamente chocados com os últimos acontecimentos em Israel, envolvendo ataques simultâneos sem precedentes em diversas regiões do país pelo Hamas. Como muitos de vocês sabem, o evento Tribe of nova edição Universo Paralello estava sendo realizada na região Sul, próximo a Faixa de Gaza no último dia 6, um dos lugares atacados”, escreveram.

Petrillo estava previsto para tocar pela manhã no sábado e finalizar o evento pela tarde. Ele chegou a publicar uma foto no perfil das redes sociais, contando sobre o momento que o ataque começou. “Surreal! Era para ser eu tocando, mas o line up atrasou 1 hora, já estava no palco para tocar, espiritual demais. Foi a primeira vez que acontece isso, nunca uma festa parou assim, sei nem o que dizer”, disse.



O DJ Alok também comentou sobre os ataques, lembrando que o pai está bem e que ele não é o realizador do evento. “Como muitos de vocês sabem, o meu pai estava em um desses locais invadidos e sobre a relação dele com o evento em que estava, ele não é o realizador. O meu pai foi contratado a se apresentar em um evento que licenciou os direitos de uso do nome do festival, como já aconteceu em diversos outros países”, escreveu.



“Ainda sobre o meu pai, ele está seguro em um bunker aguardando direcionamento para retornar ao Brasil”, relatou Alok.

Sobre os acontecimentos de hoje, estou consternado e ainda chocado com o ataque covarde aos milhares de inocentes com o uso de mais de 2500 mísseis na invasão em diversos locais no sul de Israel.



As primeiras edições do festival começaram no Goiás, mas logo ganhou fama, sendo transferida para a Bahia, onde geralmente ocorre a virada do ano na praia de Pratigi, de Ituberá.



A festa está em turnê mundial e costuma ser liberada para outros países como a Índia, em 2015, França, em 2016, e entre 2022 e 2023, com edições na Argentina, Portugal, Tailândia, Espanha e México.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes