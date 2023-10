Guerra Israel/Hamas: Argentina e Uruguai pediram ajuda, diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou, nesta segunda-feira (16/10), que outros países da América do Sul pediram ajuda ao Brasil para repatriar cidadãos que estão em Israel e na Faixa de Gaza. Porém, Padilha garantiu que a prioridade é repatriar todos os brasileiros.



"Alguns países da América do Sul solicitaram, se pudessem ter apoio, mas nossa concentração absoluta agora, é natural, é repatriar os brasileiros e brasileiras e posteriormente o governo certamente pode continuar apoiando de forma cooperativa outros países", disse o ministro após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio da Alvorada.

Segundo Padilha, Argentina e Uruguai são alguns dos países que pediram formalmente ajuda ao Brasil. Chile e Paraguai também pediram apoio, mas o primeiro já encontrou solução, de acordo com o ministro. "Estamos ajudando. Agora, o avião está à disposição de repatriar os brasileiros. Em primeiro lugar, cabe à Força Aérea Brasileira repatriar os brasileiros, todos os esforços têm sido nesse sentido. Essa é a prioridade absoluta."

Padilha contou aos jornalistas, ainda, que esta é a operação de resgate mais rápida na história da Força Aérea Brasileira (FAB) e que o Brasil foi o primeiro país a iniciar a repatriação de seus cidadãos. A guerra que começou com um ataque do grupo Hamas aos israelenses completa 10 dias hoje e soma 2,6 mil palestinos e 1,4 mil israelenses mortos, a maioria civis.