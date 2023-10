Seis aeroportos da França são evacuados após ameaças de atentados

A França está em estado de alerta na manhã desta quarta-feira (18/10) após autoridades policiais receberem ameaças de atentado contra seis aeroportos do país. De acordo com uma fonte da polícia à AFP, as ameaças foram enviadas por e-mail e citaram os aeroportos de Lille, Lyon (Bron), Nantes, Nice, Toulouse e Beauvais. Os locais foram evacuados e passam por verificação de segurança.

A Direção Geral de Aviação Civil da França confirmou “alertas de bombas” e evacuações nos aeroportos de Lille, Lyon, Toulouse e Beauvais. O terminal de Nice informou que houve um alerta de pacote suspeito, mas que teve o perigo descartado. Em Bron, o funcionamento voltou à normalidade após uma verificação de segurança.

Os aeroportos de Paris, Orly e Charles de Gaulle permanecem abertos por não serem citados nas ameaças. O país está em alerta desde o assassinato de um professor em decorrência de um ataque islamita na sexta-feira (13/10).

Com informações da AFP



Saiba Mais Mundo Médico se depara com corpos de familiares em hospital de Gaza

Médico se depara com corpos de familiares em hospital de Gaza Mundo Jihad Islâmica nega ataque a hospital na Faixa de Gaza

Jihad Islâmica nega ataque a hospital na Faixa de Gaza Mundo Ataque a hospital em Gaza: Jordânia cancela reunião com Biden e encontro na ONU é adiado

Ataque a hospital em Gaza: Jordânia cancela reunião com Biden e encontro na ONU é adiado Mundo Biden parte para Israel na viagem mais arriscada de seu mandato

Biden parte para Israel na viagem mais arriscada de seu mandato Mundo Por que ONU não intervém? Correspondentes da BBC respondem a perguntas sobre o conflito Israel-Hamas

Por que ONU não intervém? Correspondentes da BBC respondem a perguntas sobre o conflito Israel-Hamas Mundo Em Israel, Biden diz que ataque a hospital "foi feito pelo outro lado"