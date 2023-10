Ataque nos EUA: polícia confirma número de vítimas e detalha ação do atirador

Policiais guardam a entrada de ambulância do Central Maine Medical Center em Lewiston, Maine, após ataque de atirador pela cidade em 26 de outubro de 2023 - (crédito: Joseph Prezioso/AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A polícia do estado do Maine, nos Estados Unidos, deu mais detalhes nesta quinta-feira (26/10), sobre as investigações e buscas pelo atirador que matou 18 pessoas e deixou 13 feridas na noite de quarta-feira (25/10). O suspeito segue foragido.

Segundo a polícia, toda a ação de Robert Card, 40 anos, começou às 18h56 no horário local (19h56, no horário de Brasília) e que as primeiras ligações para o serviço de emergência ocorreram pouco mais de dez minutos depois, às 19h08.

Segundo o coronel William Ross, apesar da ação rápida da polícia, eles chegaram na primeira cena e ela era "muito fluida e muito perigosa".

Ross revelou também onde os corpos das vítimas foram encontrados. Sete vítimas foram encontradas em um boliche, entre eles uma mulher e seis homens. Oito pessoas foram encontradas em um restaurante — um homem do lado de fora e outros sete dentro do local. As outras três vítimas morreram no hospital.

A confirmação do número de vítimas foi feita pela governadora do estado, Janet Mills. "Estou profundamente triste em anunciar que 18 pessoas morreram, e 13 ficaram feridas, no ataque a tiros da noite passada", disse. Segundo a polícia, todas as vítimas tinham aparentes ferimentos de bala.

Das 18 vítimas, apenas oito já foram identificadas pela polícia. Por isso, até o momento, o mandado de prisão contra o suspeito foi expedido apenas por oito homicídios, por causa das vítimas não identificadas.

Durante a coletiva nesta quinta, a polícia ressaltou que o estado de Maine recebeu apoio policial e de segurança de estados vizinhos, e que o presidente Joe Biden conversou pessoalmente com a governadora, oferecendo ajuda e apoio da Casa Branca.

Com informações da Agência France-Presse