Mulher é mordida na cabeça por jacaré enquanto mergulhava, nos EUA

Uma norte-americana foi mordida na cabeça por um jacaré de aproximadamente 3 metros na Flórida, nos Estados Unidos. Marissa Carr mergulhava com um amigo no parque Alexander Springs Recreation Area no momento do acidente.

Segundo a jovem, tudo ocorreu em questão de segundos, tão rápido que ela nem percebeu que o jacaré a havia mordido. “Arranquei a máscara, me virei e vi os dois olhinhos saindo da água", relata Marissa ao canal de TV Fox 35. "Não doeu muito no momento. E então, quando eu estava correndo de volta e vi o que era, foi quando começou a doer. Minha testa doía muito e meu pescoço não estava com tanta dor”, conta.



Ela acredita que máscara de snorkel pode tê-la salvado de ferimentos mais graves. "Parece ruim, mas morder minha cabeça é provavelmente o melhor lugar que poderia ter sido porque se ele tivesse pegado meu braço e tivesse segurado eu poderia ter perdido o braço, ou minha vida", afirma Marissa.

O caso ocorreu no domingo (5/11). A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida informou à Fox 35 que o animal foi localizado e removido do local. O lago chegou a ser fechado temporariamente, mas já foi reaberto.

