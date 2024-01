BBB 24: Saiba quem é Rodriguinho, confirmado no camarote

Famoso na música, Rodriguinho, de 45 anos, é um dos seis nomes confirmado no camarote do Big Brother Brasil 24. Com mais de três décadas de carreira, ele começou na música aos 10 anos de idade no grupo infantil Toca do Coelho. Mais tarde, entrou para o grupo de pagode Os Travessos, com o qual ficou nacionalmente conhecido nos anos 1990.

Em 2004, o cantor decidiu seguir carreira solo, e lançou diversos álbuns nos anos seguinte. Com o sucesso na música, teve a oportunidade de viver experiências em outras áreas, incluindo a participação em um dos filmes da Xuxa e na novela O Clone. “A única coisa que faltava na minha vida era um reality show”, destaca.

Sua carreira, no entanto, também foi cercada por algumas polêmicas. Rodriguinho foi acusado de agressão à ex-mulher, Nanah Damasceno, que relatou viver uma relação abusiva em 2021. Na ocasião, o próprio artista publicou uma nota onde alegou que “perdeu o controle” em uma festa, mas disse ser “contra qualquer tipo de violência”.

Atualmente, o cantor é casado e tem cinco filhos, entre eles, o também cantor Gaab, além de duas netas. Apesar de sua profissão colocá-lo sempre em ambientes muito agitados, ele diz gostar mesmo é de ficar em casa. “Sou muito caseiro. Se não estou fazendo show, estou em casa. Até o estúdio é dentro da minha casa”, comenta.