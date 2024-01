iPhone que caiu de 5 mil metros do voo da Alaska Airlines é achado intacto

Um iPhone que caiu de 5 mil metros de altura, após o avião da Alaska Airlines perder uma das portas em pleno voo, foi encontrado intacto, no último domingo (7/1). Um norte-americano identificado como Seanathan Bates afirmou ter encontrado o aparelho na beira de uma estrada em Portland, nos Estados Unidos.

Segundo Seanathan, o telefone estava limpo, sem arranhões e com a tela desbloqueada. A Junta Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos confirmou a informação e disse um celular foi encontrado na beira da estrada e outro em um quintal.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet???? pic.twitter.com/CObMikpuFd