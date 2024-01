Equador: Promotor que investigava ataque a canal de TV é assassinado

Um promotor antimáfia do Equador que investigava a invasão de homens armados ao canal de televisão TC, em 9 de janeiro, foi assassinado nesta quarta-feira (17/1) na cidade de Guayaquil. "Lamentavelmente é verdade", confirmou uma responsável do MP ao ser perguntada pela AFP sobre o homicídio a tiros do promotor César Suárez.

César era especializado em crime organizado no Equador, e investigava a invasão de homens armados ao canal de televisão TC. Ele havia sido encarregado de determinar qual grupo criminoso esteve por trás do crime que ocorreu durante uma transmissão ao vivo.

Em um vídeo publicado em uma rede social, Diana Salazar, procuradora-geral do Equador, afirmou que vai solicitar reforço na segurança para proteger as autoridades que possam enfrentar situações de risco devido ao cargo que exercem.

O caso, que não é um episódio isolado de violência, está sendo investigado pela procuradoria. O país vem enfrentando uma forte crise na segurança desde o início do ano, quando Fito, líder da facção Los Choneros, fugiu de uma prisão. Outro criminoso, Fabricio Colón Pico, um dos líderes de Los Lobos, também escapou da prisão.

No dia 9 de janeiro, homens armados e com os rostos cobertos invadiram os estúdios do canal de TV estatal TC Televisión, da cidade de Guayaquil, durante uma transmissão ao vivo. Na ocasião, os invasores afirmaram ter bombas e um homem com máscara no rosto chegou a encostar uma arma no pescoço de um apresentador.

Com informações da AFP*