Boeing 747 tem falha no motor e faz pouso de emergência em Miami

Uma aeronave de carga fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Miami após apresentar falha no motor logo após a decolagem, informou um porta-voz da companhia aérea. A aeronave pousou em segurança na noite de quinta-feira, 18, "após experimentar uma falha no motor logo após a partida", disse o porta-voz da Atlas Air em um comunicado na sexta-feira, 19. "A tripulação seguiu todos os procedimentos padrão e retornou com segurança para MIA (Miami)."

O Boeing 747 estava a caminho do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marin, em Porto Rico, quando a tripulação relatou uma falha no motor, afirmou a Administração Federal de Aviação em um comunicado nesta sexta-feira.

O voo 95 da Atlas Air então retornou com segurança ao Aeroporto Internacional de Miami, informou a agência. A Atlas Air realizará uma inspeção para determinar a causa, disse o porta-voz.

Vídeos não verificados na plataforma de mídia social X mostraram chamas saindo da asa de uma aeronave perto do aeroporto durante o voo. Mensagens em busca de comentários foram deixadas na sexta-feira para o aeroporto. Fonte: Associated Press