DeSantis desiste de corrida presidencial dos EUA e apoia Trump

O governador Ron DeSantis, da Flórida, comunicou que não vai mais concorrer à corrida dentro do partido Republicano para se tornar candidato à presidência dos Estados Unidos no pleito deste ano. O anúncio, que foi feito dois dias antes das eleições primárias de New Hampshire, também veio com a afirmação de que ele irá apoiar o ex-presidente Donald Trump.

De acordo com o The New York Times, o governador já foi visto como o candidato com a melhor chance de destronar Trump como candidato do Partido Republicano. Com a saída dele, Trump tem como adversária direta a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Hale.

“Hoje estou suspendendo minha campanha. Trump é superior ao atual titular, Joe Biden. Isso está claro. Assinei um compromisso de apoiar o candidato republicano e honrarei esse compromisso. Ele tem o meu apoio porque não podemos voltar à velha guarda republicana de antigamente”, pontuou em um vídeo em que anunciou a desistência.

Nikki ficou em terceiro lugar nas primárias de Iowa, ocasião em que Trump teve uma vitória histórica com mais de 51% dos votos. O cenário é favorável para Trump sair das primárias como o candidato republicano a disputar a corrida presidencial.

