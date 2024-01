O piloto automobilístico Felipe Nasr conquistou o lugar mais alto do pódio na 62ª edição das 24 horas de Daytona (Rolex 24 at Daytona), circuito de revezamento que dura um dia e marca o início dos campeonatos da International Motor Sports Association (IMSA). Brasiliense, Nasr venceu uma das categorias da corrida pela segunda vez. Em 2022, o atleta conquistou o primeiro lugar na categoria GTDPro.

Nasr liderou o time formado também por Dane Cameron, Matt Campbell e Josef Newgarden, que representou a Porsche com o modelo Penske Motorsport nº 7. A corrida da categoria Grand Touring Prototype (GTP) iniciou no sábado (27/1) por volta de 15h20 (horário de Brasília).

Com início na Formula 1, o brasiliense passou a concorrer no IMSA em 2018, onde construiu uma carreira vitoriosa com dois títulos na IMSA Champion.

Nesta edição, Nasr teve a companhia de um antigo colega de time, o piloto Felipe Massa, que estreou na 24 horas de Daytona. O piloto conquistou a 11ª posição pela Riley Technologies.