Criança fica presa em brinquedo de caçar bichos de pelúcia; vídeo

Uma criança ficou presa dentro de uma máquina de caçar bichos de pelúcia, em Queensland, na Austrália. O garoto Ethan, de 3 anos, entrou no brinquedo que fica dentro de um shopping. Para conseguir tirar a criança, a polícia foi acionada e os oficiais precisaram quebrar o vidro da máquina.

"Ei, Ethan, vai para aquele canto (...) Vá para a mamãe", disse o pai. Em seguida, os policiais pediram para ele fechar os olhos, já que os estilhaços poderiam atingir o menino. Um agente esticou os braços para retirá-lo de dentro da máquina. No final, os oficiais ainda brincaram com Ethan: "você quer um prêmio? Qual desses (bichos de pelúcia) você quer?".

Veja o resgate do garoto Ethan:

Three-Year-Old Stuck In Claw Machine Rescued By Police



An Australian three-year-old boy was rescued from a Hello Kitty claw machine after he crawled up the prize dispenser for a toy.



Police shared footage of the rescue mission.



