Agência da ONU acusa Israel de bombardear comboio de alimentos

Nesta fotografia de arquivo tirada em 5 de setembro de 2018, crianças palestinas levantam o gesto de vitória sobre uma bandeira da ONU durante um protesto em uma escola da Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras (UNRWA), financiada pela ajuda dos EUA, no refugiado de Arroub acampamento perto de Hebron, na Cisjordânia ocupada. A Organização das Nações Unidas disse em 18 de junho de 2020 que estava retomando as viagens de reassentamento para refugiados, que foram suspensas em março devido à crise do coronavírus, atrasando as partidas de cerca de 10.000 refugiados. - (crédito: AFP / HAZEM BADER)