Mario Sepúlveda, 53 anos, jamais se esquecerá de Sebastián Piñera. Depois de 69 dias preso a 700m de profundidade na mina de San José, em Copiapó, no Deserto do Atacama, a cápsula Fênix 2 devolveu à superfície Sepúlveda, em 13 de outubro de 2010, e os outros 32 mineiros. Líder do grupo, Sepúlveda falou ao Correio sobre a morte do ex-presidente, contou detalhes do encontro com Piñera no hospital de Copiapó e destacou o papel fundamental que o então chefe de Estado no resgate dele e dos colegas. "Piñera tomou decisões no momento mais importante de minha vida", reconheceu Sepúlveda, que hoje vive em Santiago del Chile. "Acredito que levará muito tempo para encontrarmos uma pessoa com uma dedicação física, espiritual, profissional e emocional como Don Sebastián Piñera." Ao ser questionado se mudou de profissão, ele respondeu: "Sou mineiro até a morte, amigo". Leia a entrevista e assista abaixo a um vídeo gravado por Sepúlveda com exclusividade para o Correio Braziliense:

O que o senhor recorda do presidente Sebastián Piñera quando vocês foram retirados da mina de Copiapó?

No dia que nos tiraram da mina, fomos reunidos, todos, no hospital de Copiapó. Ele esteve conosco. Eu e os 32 colegas fizermos um círculo para escutá-lo. Ele estava muito corajoso, nos disse palavras de conforto, nos felicitou, nos abraçou. Nesse momento, nos tratava praticamente como se fôssemos parte de seu grupo, de seu círculo de intimidade. Foi muito lindo tê-lo conhecido e estado com ele naquele momento. Foi muito, muito lindo.

Mario Sepúlveda com o filho, Marito, 11 anos, em foto feita nesta terça-feira (foto: Arquivo pessoal )

Depois do resgate, o senhor voltou a falar com ele?

Sim, ele nos telefonava no dia de nosso aniversário.

Que impacto pessoal a morte de Piñera teve sobre o senhor e outros 32 mineiros?

Tenho muita pena. Muita, muita pena. Porque, de verdade, ele esteve à frente do resgate mais importante dos últimos 20 anos em nível mundial. Foi uma peça-chave. Ele dirigiu e coordenou o resgate. Conseguiu recursos humanos e econômicos para nos tirar de lá. Piñera tomou decisões no momento mais importante de minha vida.

Como vê os esforços de Piñera para resgatá-los da mina?

Para conseguir algo exitoso, você tem que ser um bom líder. Nunca tive dúvida de que Piñera sempre foi um bom líder. Sempre acostumado a gerenciar equipes de trabalho. Tudo que fazia, o fazia com sabedoria e com firmeza. Portanto, fez coisas maravilhosas e tomou decisões muito sábias para que nosso resgate fosse bem-sucedido.

Mario Sepúlveda com Piñera, durante a pandemia da covid-19 (foto: Mario Sepúlveda)

Qual legado ele deixa para os chilenos?

Um dos legados que admiro de Don Sebastián Piñera é o grande empresário que ele é, inteligente, muito sábio para ganhar dinheiro. Muita gente pode criticá-lo, aliás, mas a verdade é que é preciso ser muito inteligente, para montar empresas, dar empregos às pessoas. Ele foi um grande presidente, um grande, grande presidente. Teve muito trabalho, quando ele liderou este país. Além de nos resgatar, enfrentou muitos problemas de todos os setores políticos. Mostrou a cara. Uma pessoa admirável. Respeito muito o que fez durante a pandemia. Ele deu exemplo para muitos governantes no mundo, para muitos presidentes, sobre o que deveria ter sido feito. Comprou vacinas, fez questão de que nosso país não passasse fome naquele momento que tanto precisava. A verdade é que o legado de Don Sebastián Piñera, como homem público, foi a dedicação que ele teve para com a sociedade. Foi algo único. Acredito que levará muito tempo para encontrarmos uma pessoa com uma dedicação física, espiritual, profissional e emocional como Don Sebastián Piñera. Na verdade, gostaria que houvesse outro Sebastián Piñera no Chile. Hoje, precisamos dele mais do que nunca.