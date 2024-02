Mudanças climáticas: 2024 começa com janeiro mais quente da história

Janeiro de 2024 bateu o recorde de mais quente já registrado na Terra. Os dados foram divulgados pelo Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S), a agência europeia do clima. Além disso, janeiro marcou o oitavo mês seguido com recorde mensal de temperatura.

Desde junho de 2023, cada mês tem sido o mais quente já registrado para o período. Como consequência, 2023 foi oficialmente o ano mais quente da história.

Em janeiro de 2024, a temperatura média do ar de superfície atingiu 13,14°C, 0,70°C acima da média de janeiro entre 1991 e 2020. Esse valor supera em 0,12°C o recorde anterior, estabelecido em janeiro de 2020.

January #Temperature highlights from the #CopernicusClimate Change Service (#C3S).



Last month:



???? was the warmest January on record globally;

???? was 0.12°C above the previous warmest January in 2020.



For more information ????https://t.co/ec7gCZ5KWR pic.twitter.com/khTl7OOEYL