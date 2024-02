Eles viajaram 600km de Copiapó, no Deserto do Atacama, até a capital, Santiago do Chile, movidos por um sentimento: gratidão. Alguns dos 33 mineiros resgatados da mina de San José, em 2010, depois de 69 dias soterrados, a 700m de profundidade, se despediram do ex-presidente Sebastián Piñera. Quatro deles — Esteban Rojas, Juan Carlos Aguilar, Luis Urzúa Iribarre e Richard Villarroel — fizeram parte da "guarda de honra" do caixão do líder, que coordenou os esforços de salvamento, em uma das operações mais dramáticas da história. Piñera morreu na terça-feira (6/2), aos 74 anos, em um acidente de helicóptero. O Correio entrevistou três dos mineiros que estiveram, nesta quinta-feira (8/2), no Palácio do Congresso Nacional do Chile.

"Viemos prestar um tributo ao nosso presidente, peça-chave no nosso resgate", disse Urzúa, 67, por telefone. "Nós agradecemos às autoridades por terem permitido que ficássemos ao lado dele, para render-lhe uma homenagem. Foi emocionante", comentou. "Piñera é o responsável por estarmos vivos. Está em nossos corações. Na mina de San José, hoje, 33 bandeiras tremulam. Muitas pessoas pensaram que seriam 33 cruzes."

Urzúa contou que viajou a noite inteira e chegou de manhã a Santiago. Mais quatro mineiros se juntaram ao grupo e outros quatro são aguardados nesta sexta-feira. "Tive a oportunidade de dizer à senhora Cecilia Morel (viúva de Piñera) que todos nós, os 33, estamos com ela." Ele foi o último dos mineiros a sair da mina, na cápsula Fênix 2. "Eu estava com toda a energia e era considerado como o 'comandante'", disse.

"Um grande amigo"

Esteban Rojas revelou que experimentou "muita pena", quando viu o caixão. "Ele nos resgatou, vivos, de baixo da terra. Vê-lo ali, sem podermos fazer nada, sem que ele pudesse sair, como fizemos...", desabafou, por telefone. "Piñera foi um grande presidente e um grande amigo. Uma pessoa muito humana. Sempre fez as coisas com o coração."

Jose Ojeda mostra o bilhete que ele próprio escreveu, dentro da mina San José: "Estamos bem no refúgio. Os 33 (foto: Arquivo pessoal )

Uma neuropatia diabética impediu que Jose Ojeda, 59, o sétimo a sair da mina, viajasse até Santiago. Por telefone, ele se disse "muito agradecido" a Piñera por sua gestão durante o acidente. "Ele tomou boas decisões, como presidente da República", lembra o mineiro responsável por escrever a mensagem "Estamos bem no refúgio. Os 33" — a prova de vida recebida pelas autoridades depois do desmoronamento da mina, em 5 de agosto de 2010. "Nós escutávamos o barulho da sonda perfuradora. Mario Sepúlveda (o líder dos mineiros) tinha um lápis. Apenas escrevi onde estávamos, quantos éramos e que estávamos vivos."

Carlos Barrios, 37, o 13º a deixar a mina, viajava ontem por 11 horas de Copiapó a Santiago. "Daremos adeus a Don Sebastián Piñera. Doeu-nos a partida dele, tão repentina. Ele significou muito para nós. Nunca se deu por vencido e empregou todos os meios para nos buscar e nos retirar da mina. Ele sempre estará em nossos corações."

Vozes da gratidão

Luis Urzúa Iribarre, 67 anos, o último mineiro a sair da mina de San José (Chile) (foto: Fotos: Arquivo pessoal )



"Piñera foi um estadista, uma pessoa que lutou por nós, pelo nosso resgate. Contra tudo o que falavam seus assessores, ele sempre disse: 'Não, eles estão vivos'. É por isso que estamos aqui, hoje (ontem)."

Luis Urzúa Iribarre, 67 anos, o último a sair da mina de San José

Esteban Rojas, um dos 33 mineiros resgatados da mina de San José, no Chile (foto: Arquivo pessoal )

"Piñera deu a última palavra e disse: 'Nós os retiraremos da mina, vivos ou mortos' e vamos encontrá-los como se fossem nossos filhos. Ele estendeu a mão a todos que se esforçaram para o nosso resgate."

Esteban Rojas, 58 anos, o 18º dos 33 mineiros a ser retirado da mina, em 13 de outubro de 2010

Juan Carlos Aguilar, mineiro resgatado da mina de San José (no Chile) (foto: Arquivo pessoal )

"Ele foi o grande líder que nos resgatou, tratou-nos como filhos dele. Foi emocionante fazer parte da guarda de honra, ao lado do caixão, e ver a sua senhora (Cecilia Morel) e seus filhos."

Juan Aguilar, 59 anos, supervisor mecânico, o 29º a ser retirado da mina

Saiba Mais Cidades DF Polícia Civil desmantela grupo especializado em roubo de carros no DF

Polícia Civil desmantela grupo especializado em roubo de carros no DF Cidades DF MPDFT promove campanha contra assédio no carnaval de Brasília

MPDFT promove campanha contra assédio no carnaval de Brasília Ciência e Saúde Preenchimento labial: especialista alerta sobre cuidados necessários