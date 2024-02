Incêndio no maior parque de diversões da Suécia é controlado

O incêndio que começou na segunda-feira (12) no maior parque de diversões da Suécia, na cidade de Gotemburgo, foi controlado nesta terça, mas os trabalhos são dificultados pelo risco de desabamento de um edifício que estava em construção.

Uma pessoa continua desaparecida após o incêndio que devastou um novo parque aquático em construção no complexo.

"Exploramos as partes acessíveis, aquelas que consideramos seguras, e não conseguimos encontrar ninguém", disse Per Nyqvist, do serviço de resgate de Gotemburgo, em entrevista coletiva.

Os bombeiros ainda estão trabalhando para extinguir completamente o incêndio e tentando evitar o desabamento, acrescentou.

As imagens do incêndio de segunda-feira mostram bolas de fogo, chamas e diversas explosões destruindo um tobogã, enquanto uma nuvem de fumaça preta pairava sobre a cidade.

A polícia abriu uma investigação por negligência grave e violação do código trabalhista. Dezesseis pessoas foram tratadas com ferimentos leves, mas nenhuma foi hospitalizada.