Ditador da Indonésia é "ressuscitado" com IA em campanha eleitoral

Na véspera da eleição na Indonésia, Hadji Mohamed Suharto, ditador indonésio que morreu aos 86 anos em janeiro de 2008, foi "ressuscitado" por meio da inteligência artificial, com uma técnica conhecida como Deep fake. Em um vídeo publicado em 5 de fevereiro, o ex-líder, que governou por 32 anos, aparece falando: “Eu sou Suharto, o segundo presidente da Indonésia”.

O registro foi compartilhado por Erwin Aksa, vice-presidente do partido indonésio Golkar. "O sonho de Soeharto continua a ser animado e continuado para o progresso de toda a sociedade indonésia pelos líderes subsequentes. Prova de que a esperança da Indonésia não deve extinguir-se. Todas as determinações podem ser determinadas pelo nosso papel em 14 de fevereiro de 2024", disse Erwin, no X (antigo Twitter).

Presiden Kedua Indonesia, Soeharto mengingatkan kita akan mimpi Indonesia maju dan sejahtera. Impian Soeharto terus disemarakan dan dilanjutkan untuk kemajuan seluruh masyarakat Indonesia oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya. Bukti bahwa harapan Indonesia tidak boleh padam. Semua… pic.twitter.com/w5VnnFF2zE — Erwin Aksa (@erwinaksa_id) February 5, 2024

"Faça a sua escolha por um objetivo comum, pelo futuro da Indonésia. Este vídeo utiliza tecnologia sofisticada de IA para nos lembrar da importância das grandes esperanças e sonhos do presidente Soeharto para o progresso da Indonésia", acrescentou.

Com 205 milhões de eleitores, a Indonésia escolherá o próximo presidente na quarta-feira (14/2). Três candidatos concorrem à Presidência: o atual ministro da Defesa, Prabowo Subianto; o ex-governador de Java Central, Ganjar Pranowo; e o ex-governador de Jacarta Anies Baswedan.