Valentine's Day: policial se fantasia de ursinho para prender traficantes

Nesta quarta-feira (14/2), uma mulher foi presa em um distrito de Lima, capital do Peru, após uma abordagem realizada por um agente da Polícia Nacional do país. No dia em que se comemora o Dia de São Valentim, que equivale ao Dia dos Namorados no Peru, o policial se vestiu de ursinho de pelúcia e fingiu que faria uma surpresa romântica para a suspeita.

Um vídeo gravado por agentes da Polícia Nacional do Peru (PNP) mostra o policial vestido de ursinho com um laço de fita na cabeça, segurando um cartaz em que estava escrito "você é minha razão para sorrir". Na outra mão, ele segurava um balão em formato de coração.

O "ursinho" grita o nome da mulher e ela aparece no alto de uma escada caracol. Segundo a polícia, ela pensou que seu namorado, um traficante foragido da Justiça, havia contratado uma surpresa romântica para ela.

A mulher desce e se aproxima do ursinho para receber o presente. Ela é imobilizada e presa. Outro policial entra na casa da mulher e prende uma jovem, filha da suspeita, que trabalharia no tráfico com ela.

????????| Efectivos del #GrupoTerna, Región Policial Lima, uno de ellos mimetizado de osito de peluche cariñosito, capturaron en San Martín de Porres a dos microcomercializadoras de droga.

Se comisó más de 1000 envoltorios conteniendo PBC.

¡Si te quiere, no te deja delinquir! pic.twitter.com/SxEvex08qc February 14, 2024

No X (antigo Twitter), a PNP disse que foram apreendidos na residência mais de mil pacotes contendo PBC — produto intermediário na produção de cocaína, feito de folhas de coca misturadas com produtos químicos como o ácido sulfúrico e o querosene.