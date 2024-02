Assange não comparece a julgamento sobre extradição

O julgamento para decidir sobre o último recurso de Julian Assange contra sua extradição para os Estados Unidos começou nesta terça-feira (20/2) em Londres, sem a presença do fundador do WikiLeaks, que está doente, segundo seu advogado.

"Ele não está bem hoje, ele não vai comparecer", declarou o advogado Edward Fitzgerald no início da audiência no Tribunal Superior de Justiça de Londres.

O fundador do WikiLeaks é acusado de espionagem pelo vazamento em larga escala de documentos confidenciais.

Dois magistrados do Tribunal Superior de Justiça de Londres examinarão durante dois dias a decisão da justiça britânica que, em 6 de junho do ano passado, negou a Assange o direito de recorrer contra sua entrega aos Estados Unidos.

A extradição do australiano de 52 anos é solicitada pela justiça dos Estados Unidos por ter publicado, desde 2010, mais de 700.000 documentos confidenciais sobre as atividades militares e diplomáticas de Washington, em particular no Iraque e Afeganistão.