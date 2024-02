Justiça do Chile pede nova investigação sobre a morte de Pablo Neruda

(FILES) Picture dated 21 October 1971 of Chilean writer, poet and diplomat Pablo Neruda, then ambassador in France, answering journalists' questions at the embassy in Paris after being awarded the 1971 Nobel Literature Prize. A Chilean court on February 20, 2024, ordered the reopening of an investigation into the death of Nobel laureate and poet Pablo Neruda, who some believe was poisoned by the dictatorship of Augusto Pinochet. (Photo by AFP) - (crédito: STF / AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Por determinação da Justiça chilena, as investigações para esclarecer as causas da morte do poeta Pablo Neruda serão reabertas. A Corte de Apelações revogou o encerramento do caso e determinou o início de novas apurações e perícias na tentativa de desvendar o mistério em torno da morte do escritor, ganhador do prêmio Nobel de Literatura em 1971. Existe a suspeita de que ele pode ter sido envenenado pela ditadura de Augusto Pinochet há cinco décadas.



O recurso de apelação foi interposto pelos sobrinhos de Neruda e pelo Partido Comunista, para o qual o poeta militou. Neruda faleceu aos 69 anos, em 23 de setembro de 1973, 12 dias após o golpe de Estado no Chile. Ele sofria de câncer de próstata, apontado como causa da morte.



A investigação judicial sobre a morte começou depois que, em 2011, seu ex-motorista, Manuel Araya, relatou à imprensa as suspeitas de envenenamento. A hipótese ganhou força porque, embora em tratamento oncológico, Neruda não estava em fase terminal, de acordo com a versão de Araya, que morreu em 21 de junho do ano passado.



“A investigação não se encontrava esgotada, e, por isso, o inquérito deve ser reaberto. Consideramos que houve um grande avanço”, disse Manuel Luna, advogado do Partido Comunista, ao comentar a decisão judicial.



Entre as diligências ordenadas pela Justiça está uma nova perícia grafotécnica em relação ao certificado de óbito, segundo o qual Neruda morreu em consequência da metástase provocada pelo câncer de próstata que o acometia. Além disso, são citados testemunhas e um especialista no estudo da bactéria Costridium botulinum, que se acredita ter sido inoculada em Neruda e, eventualmente, causado a morte do poeta.

Neruda era um dos principais opositores ao regime de Pinochet, que depôs o governo do presidente socialista Salvador Allende, próximo ao prêmio Nobel.

Paraguai



Em Assunção, familiares de vítimas da ditadura do general Alfredo Stroessner celebraram a condenação do delegado de polícia aposentado Eusebio Torres Romero. Ele recebeu uma pena de 30 anos de prisão por torturar dois homens e a esposa de um deles, em 1976. Em decisão unânime, o Tribunal de Sentença declarou que “crimes contra a humanidade não prescrevem” no Paraguai. Devido à idade, 87 anos, Romero cumprirá a sentença em prisão domiciliar.