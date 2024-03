RÚSSIA

Rússia acusa Ocidente de "envolvimento direto" na Ucrânia Na sexta-feira (1º/3), uma gravação de áudio de uma reunião por videoconferência de oficiais alemães foi divulgada nas redes sociais da Rússia. A conversa foi confirmada por Berlim, mostra "mais uma vez a participação direta do Ocidente no conflito ao redor da Ucrânia", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov