Superterça: quem é Jason Palmer, único a derrotar Biden

Como era esperado, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden venceu as primárias da terça-feira (5/3) em todos os estados norte-americanos, com exceção de um território: Samoa Americana. O local é um arquipélago do Pacífico, onde Biden foi derrotado por um empresário praticamente desconhecido chamado Jason Palmer, 52 anos. Ele recebeu 51 votos contra 40 de Biden.

Nascido em 1º de dezembro de 1971, Jason Palmer atuou em cargos executivos e de liderança em diversas organizações, incluindo Microsoft, Kaplan Education, Fundação Bill & Melinda Gates e uma empresa líder em investimentos de impacto, a New Markets Venture Partners.

O empresário possui bacharelado em Estudos Interdisciplinares pela Universidade da Virgínia e obteve formação MBA pela Harvard Business School em 1999. Jason mora na cidade Baltimore, em Maryland.

Superterça

Nas primárias de terça, o ex-presidente republicano Donald Trump venceu em 12 dos 15 estados em disputa. Ele triunfou na Virginia, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Maine, Alabama, Arkansas, Massachusetts, Colorado, Minnesota, Texas e Califórnia. Os dois últimos são os estados mais populosos do país, segundo projeções da imprensa americana.

Nikki Haley, a última rival no caminho de Trump pela indicação da candidatura no Partido Republicano, impediu uma vitória absoluta do ex-presidente graças a vitória em Vermont. Os resultados em Utah e Alaska serão anunciados nas próximas horas.