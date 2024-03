Titan: som captado nas buscas do submarino é revelado ao público; ouça

Em junho do ano passado, o mundo inteiro acompanhava as buscas pelos tripulantes do Titan, submarino de sete metros de comprimento que havia desaparecido no fundo do Oceano Atlântico em uma expedição para visitar os restos do navio Titanic. Um áudio captado pela Guarda Costeira do Canadá trouxe esperança para as investigações. O som foi revelado ao público pela primeira vez nesta quinta-feira (7/3) em um documentário no canal britânico Channel 5 sobre a tragédia.

O ruído, que poderia ter vindo do submarino, assemelhava-se a batidas repetitivas e era ouvido em intervalos similares, de cerca de 30 minutos. O barulho fez com que as equipes de resgate redirecionassem as buscas para o perímetro ao redor de onde o som havia sido captado. Dias depois, destroços foram encontrados na mesma região, o que confirmou a teoria de que o submarino implodiu no fundo do mar, por conta de uma forte pressão interna.



The newly released audio of the 'doomed' Titan Sub.



In an ITN Productions documentary for Channel 5, the audio of the 'banging noises' that were heard from deep below sea level can be heard.



Captadores de ruídos canadenses foram responsáveis pela captação do som enquanto sobrevoavam a área de buscas. A fonte do barulho ainda permanece um mistério, pois a Guarda Costeira americana não conseguiu determinar se os ruídos teriam ou não relação com o submarino.

Os cinco passageiros do Titan nem teriam sentindo a implosão, que foi instantânea, conforme investigação conduzida pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Estavam a bordo da embarcação o diretor-executivo da OceanGate, empresa responsável pela expedição, Stockton Rush; o empresário paquistanês Shahzada Dawood; Suleman Dawood, que é filho de Shahzada; o bilionário e explorador britânico Hamish Harding; e o ex-comandante da Marinha Francesa Paul-Henry Nargeolet, principal especialista no naufrágio do Titanic.