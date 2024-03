Oscar 2024: filmes estão 'muito longos', como disse Hugh Grant?

O épico nuclear de 3h de Christopher Nolan, Oppenheimer, estrelado por Cillian Murphy (à direita), pode dominar o Oscar neste fim de semana - (crédito: Getty Images) Alex Taylor - BBC Culture

Ao entregar o prêmio de melhor diretor no prêmio Bafta (o principal do cinema britânico), o ator Hugh Grant disse no palco que a maioria dos filmes indicados eram "francamente longos demais".

Ele podia estar pensando no eventual vencedor daquela noite, o épico de 3h de Christopher Nolan, Oppenheimer, que também é forte candidato ao Oscar neste fim de semana.

Mas três dos outros cinco indicados ao Bafta — Os Rejeitados, Maestro e Anatomia de uma queda —, também candidatos ao Oscar, duram mais de 2h cada.

Grant não teve que enfrentar o filme introspectivo americano de Martin Scorsese, Assassinos da Lua das Flores, o mais longo dos candidatos ao Oscar de melhor filme deste ano, com 3h26.

Mas será que os filmes nomeados deste ano fazem parte de uma tendência de maior duração? Se sim, o que isso significa para o público, para os cinemas e para os diretores?

A volta do intervalo?

Por décadas, a ida ao cinema em uma tarde chuvosa era uma atração para famílias, casais e almas solteiras, mas a duração dos filmes oscilou ao longo do tempo.

A sensação de que as exibições se tornaram um evento que dura o dia todo pode ser notada pela primeira vez na década de 1960, quando os diretores se deleitavam com uma era de ouro para o cinema.

Lawrence da Arábia durou mais de 3h30 em 1962. Cleópatra, lançado um ano depois, originalmente se estendia para quatro antes de ser cortado.

Os intervalos foram fundamentais para essa experiência, à medida que os projecionistas trabalhavam entre os rolos físicos, proporcionando ao público uma pausa para ir ao banheiro ou para comprar sorvete.

Mas os avanços na tecnologia de projetores significaram que os intervalos não eram mais necessários, e essa pausa foi eliminada gradualmente.

Gandhi, de 1982, foi considerado o último grande filme de faroeste a incluir um intervalo como padrão.

Nas décadas seguintes, a duração dos filmes aumentou constantemente, mantendo literalmente o público sentado do início ao fim.

Phil Clapp, executivo-chefe da Associação de Cinema do Reino Unido, disse à BBC que seus membros estão envolvidos em “discussões contínuas” com estúdios, distribuidores e outras partes relevantes sobre a possível reintrodução de “intervalos estruturados”, possivelmente para filmes com duração de 3h ou mais.

Uma análise feita pela revista The Economist de mais de 100.000 longas-metragens lançados internacionalmente desde a década de 1930 concluiu que a duração atual dos filmes populares é a mais alta já registrada.

E houve um aumento significativo nos últimos anos. Uma pesquisa da plataforma Statista revelou que, em média, os filmes de maior bilheteria nos EUA e no Canadá cresceram cerca de 30 minutos somente desde 2020, atingindo 2h23.

Não são apenas as franquias ????(sim, Indiana Jones, John Wick e Vingadores, estamos de olho em vocês) as responsáveis por isso, mas também os filmes indicados ao Oscar.

Avatar: O Caminho da Água, o indicado mais longo para melhor filme em 2023, também atingiu a marca de 3h.

“Vimos filmes épicos indo bem no Oscar em todas as décadas”, diz Karie Bible, analista de bilheteria da consultoria Exhibitor Relations.

"O primeiro filme a ganhar o prêmio de melhor filme em 1927 foi um épico de aviação chamado Wings, que durou 2h24."

“Filmes épicos geralmente significam narrativas épicas”, explica ela. "Esses filmes são maiores que a vida e muitas vezes abrangem uma história longa e desenvolvida que pede às pessoas que se envolvam emocionalmente."

Mas essa lógica está sendo levada ao limite — com a vontade de ir ao banheiro apertando cada vez mais o público e os diretores ganhando poder como nunca antes.

'Guerra fria' com o streaming

A guerra fria entre as plataformas de streaming e o cinema na última década tornou o nome por trás das câmeras quase tão cobiçado quanto qualquer ator de primeira linha.

À medida que os serviços de streaming competem com Hollywood por credibilidade e prestígio, eles investiram enormes quantias de dinheiro na direção de talentos — muitas vezes superando qualquer coisa que um grande estúdio pode oferecer — com sucesso.

Antes de Scorsese fazer parceria com a Apple para Assassinos da Lua das Flores, ele recorreu à Netflix para financiar seu filme de máfia de 3h30 indicado ao Oscar, O Irlandês, alegando à BBC que "não conseguiu financiamento" de Hollywood para atender sua ambição.

Esse modelo também foi seguido por David Fincher, Rian Johnson e, mais recentemente, Ridley Scott — que sugeriu lançar uma versão de 4h de Napoleão na Apple TV, apesar de a original já ter quase 3h.

Essa dinâmica pode enfraquecer o controle do produtor e aumentar os tempos de execução.

Em sua crítica de podcast para Assassinos da Lua das Flores, Mark Kermode explicou: “Ouvimos histórias sobre... pessoas fazendo filmes para estúdios para uma exibição teatral, então você acaba brigando com os produtores sobre [a duração]. Em um serviço de streaming, eles não se importam com isso."

Esse desafio tem um preço elevado para os estúdios tradicionais, num momento em que o setor tem de encontrar um equilíbrio delicado entre a redução de custos num cenário afetado pela pandemia, as greves do ano passado e o hábito reforçado durante o isolamento pela covid de assistir filmes em casa.

“A ida casual ao cinema, onde você espera até o fim de semana para escolher o que ver, foi praticamente suplantada pelo streaming”, disse o produtor de Erin Brockovich, Michael Shamberg, à Vanity Fair.

“Agora, quando você sai de casa para pagar para ver um filme, você quer uma garantia emocional para seu tempo e esforço. Você também quer uma experiência maior do que transmitir um filme na sua sala”, acrescentou.

O efeito indireto do cinema de “eventos”, cada vez mais ligado ao burburinho das mídias sociais, faz com que a indústria — e os próprios cinemas — dependa de títulos da corrida do ouro, seja Top Gun: Maverick, pós-lockdown, ou Oppenheimer no ano passado, para mascarar as rachaduras de seu modelo de negócios.

E mesmo tendo em conta a popularidade de Nolan como diretor, o sucesso de Oppenheimer, uma cinebiografia histórica de 3h, beneficiou-se enormemente do fenômeno Barbenheimer: um acidental sonho de marketing que levou as pessoas aos cinemas em uma mesma época para assistir este filme e Barbie.

As cadeias de cinemas, diz Clapp, podem enfrentar dificuldades com a enxurrada de filmes mais longos, pois isso "significa menos exibições", menos opções de filmes e, em última análise, ingressos vendidos — dos quais apenas uma fração pode render pipocas, refrigerantes e assentos luxuosos.

“Nunca gostaríamos de ditar licença criativa, mas há um desejo entre uma parte do público por uma pausa”, diz ele, apontando para o potencial dos intervalos.

A rede de cinemas Vue foi uma das poucas em todo o mundo que renunciou a acordos de distribuição e adotou intervalos de teste durante Assassinos da Lua das Flores.

“A análise mostrou que os clientes gostariam de ver o retorno dos intervalos”, disse o executivo-chefe da Vue, Tim Richards, ao The Guardian em outubro passado.

"Vimos 74% de feedback positivo daqueles que experimentaram o nosso intervalo."

Clapp descreve esse tema como um “debate ao vivo”.

“A preocupação é que, onde quer que você baixe a cortina, você mata a estrutura da narrativa. Mas isso não precisa ser o caso com um planejamento cuidadoso. Sem dúvida, as pessoas que se levantam no meio de um filme causam mais perturbações”, diz.

Scorsese, por sua vez, exortou os telespectadores a mostrarem “compromisso” com o cinema.

“Você pode sentar em frente à TV e assistir algo por 5h… Há muitas pessoas que assistem teatro por 3h30… Mostre algum respeito ao cinema”, disse ele ao Hindustan Times.

Mas nem todo diretor concorda. Como o mentor de Os Rejeitados, Alexander Payne, lamentou: “Há muitos filmes longos hoje em dia”.

Longos tempos de execução, acrescentou ele, devem ser sempre “a versão mais curta possível”.

Para Nolan, o relacionamento com o público permanece em primeiro lugar em sua mente: "Eu me vejo como o público. Faço os filmes que eu realmente gostaria de assistir", disse ele à editora da BBC Culture, Katie Razzall.

O público mais jovem é frequentemente considerado averso a filmes longos na era dos vídeos curtos do TikTok e do YouTube.

Mas o diretor de Duna, Denis Villeneuve, diz que o sucesso de Oppenheimer prova o contrário. Ele argumenta que o público mais jovem valoriza assistir e pagar por filmes mais longos, desde que ofereçam “algo substancial”.

“Eles desejam conteúdo significativo”, disse ele ao The Times.

Duna: Parte Dois, lançado na semana passada, dura dez minutos mais que os 155 minutos do filme original, proporcionando ao todo 5h de aventura no deserto.

Uma rede de cinema, a Showcase Cinemas, exibiu os dois filmes de forma consecutiva na noite de estreia da segunda parte.

Esperamos que tenha havido um intervalo.