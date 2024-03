Globo toma decisão sobre as gravações de novela substituta de ‘Renascer’

A Globo segue empenhada em dar início aos trabalhos de Mania de Você, sua próxima novela das nove. A substituta do remake de Renascer, de autoria de João Emanuel Carneiro, já está com boa parte do elenco definido, e pode ter suas gravações iniciadas antes do previsto.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, a emissora carioca pretende dar início a rodagem das primeiras cenas do folhetim em cerca de um mês. No entanto, a atual prioridade é o início da produção e fechamento dos nomes que interpretarão os papéis da obra.

Uma das expectativas, inclusive, é de que Mania de Você repita o mesmo sucesso alcançado por Todas as Flores (2022), exibido no Globoplay, e que também foi escrito por João Emanuel Carneiro. A trama, inclusive, marca seu retorno ao horário nobre após seis anos.

A nova novela da Globo terá as gravações ambientadas diretamente de Portugal. A direção artística de Mania de Você será responsável por Carlos Araújo, que trabalhou em Todas as Flores, repetindo a parceria da dupla.

O post ‘Mania de Você’: Globo toma decisão antecipada sobre as gravações da substituta de ‘Renascer’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.