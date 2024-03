Kate Middleton se pronuncia pela 1ª vez após cirurgia

Quase dois meses após ser submetida a um procedimento cirúrgico no abdômen, Kate Middleton fez a primeira aparição oficial. Por meio da conta do Instagram do Palácio de Kensington, a princesa de Gales compartilhou uma foto com os três filhos e agradeceu o apoio nos últimos meses.

“Obrigada por seus votos gentis e apoio contínuo durante esses dois últimos meses”, escreveu Kate na legenda.

Além disso, desejou um feliz dia das mães, data comemorada neste domingo (10/3) no Reino Unido.

Em 17 de janeiro, o Palácio de Kensington informou que a princesa de Gales passou por uma cirurgia abdominal em um hospital particular de Londres. O procedimento ocorreu no dia anterior e, naquele momento, foi informado que Kate iria passar até 14 dias internada.

No entanto, a princesa, de 42 anos, não foi vista no Palácio ou em eventos públicos desde então. Apesar da foto, Kate ainda não foi vista em Londres.