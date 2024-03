Incidente em voo entre Austrália e Nova Zelândia deixa 50 feridos

Um incidente envolvendo um voo da Latam entre Austrália e Nova Zelândia deixou 50 pessoas feridas nesta segunda-feira (11/3). Ao todo, 10 pessoas precisaram de atendimento médico e foram levadas ao hospital. Segundo a Latam, o voo teve um "evento técnico" que causou "forte movimento" na aeronave.

Um passageiro relatou que durante o incidente o avião "caiu do céu” e que as pessoas foram atirados para fora dos assentos, em alguns casos atingindo o teto. O voo fazia escala programada na Nova Zelândia a caminho de Santiago, no Chile.



Em nota, a Latam afirmou que a empresa tem compromisso com a segurança e lamentou os transtornos e prejuízos causados pelo incidente.

"O avião pousou no aeroporto de Auckland conforme programado. Como resultado do incidente, alguns passageiros e tripulantes de cabine foram afetados. Eles receberam assistência imediata e foram avaliados ou tratados pela equipe médica no aeroporto conforme necessário”, disse a Latam.

Veja a nota da Latam:

O Grupo Latam Airlines informa que o voo LA800 (Sydney-Auckland) registrou um evento técnico que causou uma forte movimentação da aeronave durante o voo. A aeronave pousou às 16h26 (horário local) no aeroporto de Auckland, conforme programado.

Como resultado do incidente, 7 passageiros e 3 tripulantes de cabine foram levados ao Hospital Middlemore para verificar o seu estado de saúde. Não há feridos graves.

Com o cancelamento do trecho Auckland-Santiago, foi definido um novo voo (LA1130) para 12 de março de 2024, com partida prevista de Auckland às 20h (horário local) com destino ao Chile. A Latam está oferecendo alimentação e hospedagem aos passageiros afetados pela suspensão do voo.

O Grupo Latam Airlines lamenta os transtornos desta situação para os seus passageiros e reforça o seu compromisso com a segurança como um valor inegociável das suas operações.